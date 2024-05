Biglietteria. La vendita libera per G3 scatterà oggi alle 18

La prevendita per gara-tre tra Pistoia e Brescia, in programma venerdì alle 20 al PalaCarrara, ha preso il via nella giornata di ieri con la prelazione riservata agli abbonati: lunghe code fin dalla mattina all’esterno della tribuna centrale di via Fermi, per accedere al botteghino del PalaCarrara e aggiudicarsi il tagliando in via prioritaria. E oggi si replica, dalle 10 alle 17. Poi sarà la volta della vendita libera: online, su www.etes.it, avverrà a partire dalle 18 di quest’oggi, mentre il botteghino sarà aperto domani, giovedì 16 e venerdì 17 dalle 17.30 alle 19.30, ovviamente fino ad esaurimento biglietti. La sensazione è che già domani potrebbe essere registrato il sold-out.