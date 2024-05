Bisoli, missione compiuta: "La situazione era difficile"

La salvezza era l’obiettivo che doveva raggiungere Pierpaolo Bisoli e ce l’ha fatta. "Sono stato preso per conquistare la salvezza, ci siamo arrivati con difficoltà perché la situazione era molto difficile. La sconfitta subita dalla Reggiana nel derby mi ha fatto trovare la squadra che voglio e contro il Como lo abbiamo dimostrato. La seconda della classe ha avuto zero occasione da gol, non è mai entrata in area, noi ne abbiamo avuto dalle quattro alle cinque cinque occasioni importanti, in una avevamo fatto gol, in un’altra c’è stato un salvataggio sulla linea, in tre o quattro dovevamo arrivare al tiro, non lo abbiamo fatto ma ci arriveremo, state tranquilli. Queste sono le basi per un futuro promettente" racconta l’allenatore gialloblù, che poi spiega i richiami a Gliozzi: "Gli ho detto che stava facendo fatica per niente rincorrendo i loro mediani, doveva giocare sui centrali e quando lo ha fatto la squadra si è allungata e ha anche sviluppato un buon gioco. Se messo nelle condizioni fisiche e mentali giuste Gliozzi è un attaccante che la prossima stagione più fare diversi gol, non è una punta da doppia cifra ma ci può andare molto vicino. Bozhanaj ha nel tiro la sua migliore qualità, avevamo studiano uno schema chegli permettesse di mettere in mostra questa sua dote ma non c’è riuscito, poi mi ha chiesto il cambio per un dolore all’anca e l’ho sostituito con Di Stefano, che ha fatto bene".

Un solo gol subito, peraltro su rigore, in quattro partite: "È una media da alta classifica, ci è invece mancata la lucidità in fase offensiva. La difficile posizione di classifica ha condizionato diversi giocatori". Pratica risolta, adesso il pensiero va alla prossima stagione: "Abbiamo in casa giocatori importanti, c’è qualcosa da aggiustare e ci penserà il direttore Vaira. Il mio compito è quello di allenare senza fare troppi errori". Sulla durata del suo contratto: "A salvezza acquisita il mio contratto si prolungava anche per la prossima stagione. Se non fosse arrivata, lo avrei strappato". Sui giovani della Primavera da fare esordire: "È ancora dura per loro, devono lavorare ma ci sono elementi interessanti come Olivieri e Oliva". Su quello che manca alla sua squadra: "Gamba, gente di gamba, capace di portare a termine le ripartenze".

Rossano Donnini