Bocce Alla rassegna tricolore anche nove toscani, tra questi due della Scandiccese e cinque dell’Affrico. Finali domenica a Sesto. Scattano i campionati italiani, tutti i big in gara

I giovani campioni delle bocce sono arrivati in Toscana per il loro campionato italiano. A 33 anni dall’ultima edizione nella nostra regione, precisamente a Firenze, quest’anno le finali della sfida iridata juniores femminile e maschile della specialità Raffa saranno disputate a Sesto Fiorentino, che già aveva accolto le categorie B e C un anno fa.

Sono 160 in tutto gli atleti arrivati in queste ore da tutta Italia delle categorie Under 15 e Under 18 per conquistare i 10 titoli in palio. Tra i partecipanti ci saranno la campionessa del mondo nella coppia femminile e campionessa d’Europa nell’individuale femminile Rachele Vivenzi, il campione del mondo in carica Luca Domaneschi (iridato nella Coppia Mista e vicecampione continentale nel tiro di precisione), il campione d’Europa nell’individuale maschile Gabriele Costantini. In gara anche Sofia Minardi e Ivan Corina, che hanno conquistato il titolo di campioni continentali nella coppia mista e Sofia Pistolesi, medaglia d’argento europea nel tiro di precisione.

Nove gli atleti toscani in gara, ossia Valeria Zerboni e Lapo Desii, entrambi under 18 della Bocciofila Scandiccese, Davide Biagi e Lorenzo Biagi della Migliarina di Viareggio (Coppia Under 18) e 5 campioni dell’Us Affrico di Firenze, tutti under 15: le due coppie Matteo Palange-Marco Zerboni e Alessio Cantagalli-Lorenzo Spadi e l’individuale Alessandro Spadi. Le gare di oggi e domani si svolgeranno tra Pieve a Nievole, Sesto, Scandicci, Viareggio, Monsummano e Prato. Domenica dalle 9,30 la fase finale e le premiazioni saranno al bocciodromo comunale di Sesto Fiorentino.

"Questi atleti – dice il presidente federale Marco Giunio De Sanctis – superano il luogo comune delle bocce come sport per anziani. Le finali saranno trasmesse sulla tv nazionale e daranno grande visibilità".

Manuela Plastina