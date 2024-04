Calcio a 5 Sul neutro di Prato la finale regionale Under 19. Città a un passo dal sogno. Basta un pari col Versilia

Domenica speciale per la squadra Under 19 del Città di Massa che questo pomeriggio alle ore 18,30 si gioca il titolo regionale di categoria in campo neutro a Prato contro il Versilia C5. La formazione massese avendo vinto la regular season con 41 punti (13 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta) ha avuto il vantaggio di qualificarsi direttamente alla semifinale dove ha battuto il Quarto Tempo Firenze. Il Versilia, invece, si è imposto sul Tau, partito anche lui dalla semifinale in quanto secondo classificato. Nella finale odierna il Città di Massa avrà due risultati a disposizione per laurearsi campione. Le basterà anche mantenere il pareggio al termine dei tempi supplementari.

La squadra massese è allenata da Elio Fialdini col suo vice Saverio Sermattei e si avvale di Stefano Bellesi come preparatore dei portieri e del supporto dei dirigenti ufficiali Luca e Marco Chioni. La rosa dei giocatori è composta da Matteo Abbarchi, Marcel Piero Bagnara, Tommaso Capovani, Nicholas Castagnoli, Federico Chicchi, Niccolò Farneti, Mattia Galletti, Leonardo Gianneschini, Federico Guidi, Diegogianpietro Ivan, Khalil Laaribi, Tommaso Lorenzoni, Orlando Tommaso Macchiarini, Francesco Orsucci, Aurelio Ricci, Daniele Romano, Luca Russo e Ruben Salvardi.

Tre di questi ragazzi (Ivan, Laaribi e Galletti) sono stati convocati con la rappresentativa toscana che parteciperà al Torneo delle Regioni. Mattia Galletti, inoltre, è rientrato nel progetto Future Cup che quest’anno riguarda i nati nel 2006. Si tratta di una serie di stage a livello interregionale al termine dei quali viene creata una sorta di nazionale sperimentale che partecipa poi ad un torneo internazionale. Lo scorso anno questo percorso fu fatto da Ivan e Laaribi, entrambi classe 2005, che arrivarono fino all’ultima tappa ma senza rientrare nei 12 prescelti per comporre la rosa della nazionale.

Gianluca Bondielli

Nella foto, la formazione Under 19 del Città di Massa