Calcio a 7 Il torneo “Delta del Caprio“ si avvicina a grandi passi ai quarti di finale. Caffè Bellotti, una vittoria amara. Essenziale e Marocco qualificati

Spettacolo al torneo notturno “Delta del Caprio“ e primi verdetti con i nomi delle squadre approdare ai quarti di finale. Vittoria travolgente (8-0) per il Bar Bellotti che sommerge di reti il Nastritalia. La larga vittoria, però, non è sufficiente per i baristi a raggiungere il traguardo dei quarti di finele a causa dello scontro diretto perso con il Rea Marocco che, anche se sconfitto dalle Palestre Essenziale (qualificato), passa ai quarti assieme all’Agriturismo Montagna Verde costretto al pari (2-2) dal Podere Conti. Serata spettacolare per Riccardo D’Angelo, bomber del Caffè bellotti, che si è messo in evidenza confezionando una cinquina.

Caffè Bellotti

8

Nastritalia

0

CAFFÈ BELLOTTI: Leri, Filippi Andrea, Bellotti Lorenzo, D’Angelo Riccardo, D’Angelo Davide, Gerali Damiano, Micheli, Ferrara Leonardo, Cervara Giacomo, Fornaciari Blue, Menichetti.

NASTRITALIA: Stella Mattia, Stella Luca, Mori, Traore, Mattei, Biancardi, Giannotti, Kaba Keita, Chelemen, Di Grottole, Bregasi Julian.

Marcatori: D’Angelo Riccardo (5), Micheli, D’Angelo Davide, Bellotti.

Agr. Montagna Verde

2

Podere Conti

2

AGRITURISMO MONTAGNA VERDE: Catalin Carare, Gabrielli, Marchetti Francesco, Resconi, Galeazzi, Moscatelli Ruben, Maurelli, Scaldarella, Riccò, Marianelli, Lufrano, Ferrari.

PODERE CONTI: Menchini, Bortolasi Lorenzo, Simonelli, Buccella, Mascia, Conti, Moscatelli Mattia, Branca, Novoa, Agolli, Lorieri Samuel, Gussoni.

Marcatori: Marchetti, Resconi, Simonelli, Branca.

Palestre Essenziale

5

Real Marocco

3

PALESTRE ESSENZIALE: Pagani, Bongi, Barbieri, Pasquotti, Lecchini, Bertoli, Clementi, Domenichelli, Cardellini, Tozzi, Bertolini.

REAL MAROCCO: Gjergj Gjoka, Es-Sahraoui Imad, Es-Sahraoui Jamal, Es-Sakreemi, Ech-Choaibi, El Attiki, Balla, Abdelfattah, Ayou Baggrida, Chakir, Ferrari.

Marcatori: Bertolini (3), Bongi, Clementi, Ferrari, Es-Sahraoui Imad (2).