Corsa su strada di ciclismo Uisp. Il Team Stefan domina la scena. Nacci, Ferrari e Colonna al vertice

Uisp di Massa, Carrara e Montignoso: assegnati i primi sei titoli ai campionati nazionali di corsa su strada di ciclismo. Il team Stefan dell’Uisp Lucca Versilia domina la scena inanellando tre maglie. L’evento ha visto partecipare, nella prima giornata di gare, ben 154 concorrenti che si sono cimentati su due tracciati snodati nel nostro comprensorio lungo percorsi da 65,200 km e 81,500 km. La kermesse delle due ruote è stata abilmente organizzata dall’Asd Versilapuano in collaborazione con Asd Apua Team, Asd Velo Sport Casone e Asd Velo Club Carrara. Le premiazioni si sono svolte presso il campo scuola di via Oliveti alla presenza del sindaco Francesco Persiani, del presidente uisp Giorgio Berti, del vice Arturo Alberti (affiancato dallo staff Uisp territoriale) e Luigi Menegatti (responsabile struttura attività ciclismo Uisp). Parole entusiastiche da parte del primo cittadino che ha elogiato l’operato degli organizzatori grazie ai quali con questo evento tricolore danno lustro alla nostra città realizzando momenti di sport ed inclusione. Alla regia Bernardo Simoncini ed un team preparato e competente che hanno gestito la prima giornata di competizioni tricolore con 4 titoli maschili e due femminili. Ricordiamo che i percorsi saranno 7 giri pianura km 8,400 più un giro rosso finale per km 65,200 ed un percorso B ad esclusisone per le categorie M7/M8/Woman con salita 18,300 più un giro rosso con totale gara 81,500. Ecco i primi campioni nazionali della giornata: categoria master 5 (da 50 a 54 anni) : 1) Federico Colonna – Team Stefan; cat. Master 6 (da 55 a 59 anni): 1) Lorenzo Ferrari – G.C. RP Tensione In; cat. Master 7 (da 60 a 64 anni): 1) Gianluca Ferri – Team Stefan; cat. Master 8 (da 65 anni e oltre): 1) Giuseppe Claudio Nacci – Speedy Bike; cat. W1: 1) Valentina Zini – Asd Team Simo Bike; cat. W2: 1) Federica Baldassatici – Team Stefan.

Vittoria Bertelloni