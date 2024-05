Calcio a sette. Tutto pronto per il torneo notturno ’Cartiere’ della Polisportiva Valcaprio

Dopo il grande successo della passata edizione, il "Cantiere" torna teatro del Torneo notturno di calcio a sette. La kermesse del calcio sotto le stelle ottimamente organizzato dalla società Polisportiva Valcaprio diretta dal giovane presidente Emanuele Gussoni si appresta a compiere il nono anno di vita con rinnovato entusiasmo, idee e iniziative interessanti: oltre al classico torneo maschile a 7 giocatori, ci sarà spazio anche per il calcio giovanile che, esattamente come l’anno scorso, vedrà disputarsi un torneo di categoria Allievi dedicato alle giovani leve. Un appuntamento di "massa" che coinvolge centinaia di giocatori e alla griglia di partenza al momento di andare in macchina ha già scritturato diverse squadre.

Per tenere fede alla propria tradizione e al prestigio di questo evento giocato sotto le stelle, i ragazzi della Polisportiva hanno messo in palio premi per le prime tre squadre classificate, in buoni acquisto, con tanto di Coppa al principe dei cannonieri e al miglior portiere, oltre alle classiche medaglie ricordo. La macchina organizzativa del torneo informa che le iscrizioni termineranno il 5 giugno, mercoledì alle 20, a seguire verrà effettuato il sorteggio per formare i gironi. Calcio d’avvio fissato lunedì 10 giugno, ore 20,45. Per iscrizioni e informazioni sono a disposizione i numeri telefonici: 0187 457240 e 333 9536887.