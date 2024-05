Calcio e solidarietà al campo Gemignani di Oratoio

Triangolare per "Piccoli Amici" (nati nel 2017) domani, dalle 9 alle 13, al campo sportivo "Renello Gemignani" di Oratoio. La manifestazione, organizzata dall’associazione Scintilla 1945, è intitolata a Fondazione Ant Franco Pannuti. Al Torneo parteciperanno Città di Capannori, Soccer Ponsacco, Freccia Azzurra, Vecchiano, Santacroce, Zambra, Madonna dell’Acqua, San Frediano e Scintilla 1945. Al campo sportivo di Oratoio sarà presente la delegazione di Pisa della Fondazione Ant – ospitata "con entusiasmo e sincera partecipazione" dal presidente e dal vicepresidente della Scintilla 1945 Carlo Coletti e Alessandro Terlizzi – per la raccolta fondi al fine di contribuire ai progetti di prevenzione oncologica sul territorio pisano.

Il delegato di Pisa, della Fondazione Ant, Pietro Augello "ringrazia la Scintilla 1945 per aver organizzato il triangolare e creare così un momento di condivisione con la cittadinanza per diffondere il credo di Ant che è sintetizzato dal termine Eubiosia, dal greco, eu/bene e bios/vita, cioè la buona vita, vita in dignità intesa come insieme di qualità che conferiscono dignità alla vita, in ogni fase della malattia".

Fondazione Ant nasce a Bologna nel 1978 per iniziativa dell’oncologo Franco Pannuti e fornisce assistenza medico-specialistica gratuita a casa ai malati di tumore e, in base alle risorse reperite sul territorio, progetti di prevenzione oncologica gratuiti. Dal 1985 ad oggi la Fondazione ha assistito oltre 149.000 malati in 29 province di 11 regioni italiane (Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Lazio, Marche, Campania, Basilicata, Puglia, Umbria). Ma, se si considerano i servizi sociali complementari a favore dei malati di tumore e le attività di prevenzione oncologica, la presenza di Ant si amplia a 19 regioni. Ogni anno sono oltre 10.000 gli assistiti in tutta Italia da 484 figure professionali tra medici, infermieri, psicologi, nutrizionisti, fisioterapisti, operatori socio sanitari, farmacisti e specialisti che lavorano per la Fondazione.