Calcio eccellenza. La Massese torna in campo dopo la vacanza. Nel mirino ha il Valdinievole Montecatini

Dopo il break del 25 aprile la preparazione della Massese in vista del match contro il Valdinievole Montecatini riprende questo pomeriggio. Per domenica rimane in dubbio il difensore Michael Scarf mentre sono da verificare le condizioni del centrocampista Salif Sidibe, che negli ultimi allenamenti aveva accusato un problemino. E’ alle prese con un affaticamento Nicola Cornacchia ma anche la sua situazione non desta particolare preoccupazione e si pensa possa essere recuperato. Questo mercoledì si è disputato nel girone A d’Eccellenza l’atteso recupero tra Lanciotto Campi e Castelfiorentino United che ha visto la vittoria di misura dei padroni di casa. Un risultato pesante perché, dopo quella del fanalino di coda Geotermica, ha sancito un’altra retrocessione anticipata. Il Castelfiorentino United, infatti, a causa dell’ampio distacco maturato sulla quintultima (16 punti) scenderà in Promozione direttamente senza passare dai play-out. L’unico spareggio retrocessione a giocarsi sarà, dunque, quello tra la terzultima e la quartultima. A giocarsi queste posizioni ci sono proprio Lanciotto e Montecatini, entrambe appaiate a 31 punti, mentre il Perignano (35) sembra quasi del tutto al sicuro. La situazione fa capire che allo stadio Vitali la Massese troverà domenica un avversario con l’acqua alla gola che non regalerà certo nulla. I bianconeri da parte loro devono solo vincere per provare a tenere viva sino all’ultima giornata la speranza di guadagnarsi un posto nei play-off.

Gianluca Bondielli