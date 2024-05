Calcio Eccellenza Play-off. Terranuova Traiana. Domani la sfida alla Maccarese

E’ tutto pronto allo stadio Matteini di Terranuova Bracciolini per la gara dei play off nazionali di Eccellenza tra Terranuova Bracciolini e Maccarese, in programma domani alle 16. Al termine del cammino la vincitrice degli spareggi staccherà il pass per la Serie D. La vincente di Terranuova-Maccarese affronterà nel secondo e decisivo turno la vincente di Giulianova (Abruzzo)-Terre di Castelli (Emilia Romagna girone A). Si qualificherà la squadra che al termine dei due incontri avrà segnato il maggior numero di reti o, in caso di parità, il maggior numero di gol in trasferta. In caso di ulteriore parità si effettueranno i supplementari, previsti i rigori qualora non fossero realizzate reti nei tempi extra (altrimenti passerà la squadra ospite). Gli stessi criteri valgono per il Secondo Turno, in programma il 9 e il 16 giugno, che vale l’approdo in Interregionale. Intanto oggi scenderà in campo il Follonica Gavorrano per la gara di andata della finale di Coppa Italia di Serie D con il Trapani.