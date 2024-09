Calcio femminile. Sena e Cardarelli in Nazionale. Il traguardo delle citte amaranto

Due ragazze del settore giovanile dell’Arezzo femminile sono state convocate in nazionale in occasione di due diversi eventi. La prima è stata Carlotta Sena, che dall’8 al 12 settembre ha preso parte al raduno al Centro di preparazione olimpica di Tirrenia dell’under 15. Il ritrovo delle giovani azzurre è stato una sorta di prova generale, in vista delle qualificazioni europee di novembre. "Quando ho ricevuto la chiamata della Nazionale non ci credevo, per me è stata una grande gioia. Poter indossare i colori della nazionale è stato un sogno fin da quando ho iniziato a muovere i primi passi nel calcio", ha detto la giovane attaccante. L’altra è la portiere Giorgia Cardarelli, che ha partecipato al Female Football Tournament, un torneo per le giovanili delle nazionali che si svolge tra Friuli-Venezia Giulia e Slovenia e a cui ha preso parte anche l’Italia Under 17. Il 13 settembre, al 45’ di Italia-Slovenia, Cardarelli ha fatto il suo ingresso in campo indossando per la prima volta la maglia azzurra U17, dopo aver già collezionato alcune presenze con l’under 16. Tanta emozione anche per lei, che ha commentato così: "Alla chiamata in Nazionale sono rimasta sorpresa e felice. È stata una bellissima esperienza ed è stato un onore poter giocare. Ho pensato a come siano stati fondamentali i sacrifici fatti tutti questi anni e voglio ringraziare lo staff dell’Arezzo che mi è sempre stato vicino".