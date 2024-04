Calcio Fiori d’arancio in casa Carrarese. Mattia Finotto corona il suo sogno d’amore. Ha sposato Giulia

Fiori d’arancio ieri mattina in casa Carrarese con l’attaccante Mattia Finotto che è convolato a giuste nozze con la compagna Giulia Cavaliere. A officiare la cerimonia civile, che si è tenuta nella sala consiliare del comune di Carrara è stato il funzionario Emiliano Mosti, che è anche un dirigente della Carrarese Calcio. Finotto, insomma, avrà adesso un motivo in più non soltanto sportivo per ricordarsi per sempre di Carrara. All’ombra delle Alpi Apuane, infatti, il trentunenne veneto nativo di Pieve di Soligo sta vivendo forse la sua miglior stagione calcistica di sempre. Arrivato a gennaio ha segnato 7 gol in 15 presenze, diverse delle quali partendo dalla panchina, risultando il miglior marcatore della Carrarese nel girone di ritorno. Ai bei ricordi per le prestazioni sul campo si aggiunge ora quello di aver coronato qui il suo sogno d’amore con Giulia. Anche dalla redazione de La Nazione vanno gli auguri di tanta felicità ai due freschi sposini. Mattia ha approfittato dei due giorni di riposo per sposarsi ma già da mercoledì sarà di nuovo sul pezzo per prepararsi coi compagni alla disputa dei playoff.

Gianluca Bondielli