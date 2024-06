Calcio giovanile. Esordienti dello Spezia. Loro il ’Città di Massa’

Massa

Gli Esordienti dello Spezia hanno trionfato nella X° edizione del torneo nazionale di calcio giovanile "Città di Massa – Luigina Morgillo" allestito sullo splendido campo in erba naturale di via delle Pinete dall’Asd Ricortola. I bianconeri liguri hanno battuto in finale ai calci di rigore (4-3), dopo che la gara era rimasta sullo 0 a 0, la sorprendente compagine dilettantistica del Canaletto capace di crearsi un varco nel torneo sgomitando tra prestigiose formazioni professionistiche. Ai quarti di finale, infatti, i canarini avevano battuto il Parma ed in semifinale eliminato la Roma ai rigori (4-3) dopo avervi pareggiato 1-1.

La cavalcata trionfale dello Spezia l’ha visto superare il Seravezza (2-0) nei quarti ed il Bologna (1-0) in semifinale. Il Torneo era valido anche come 1° Coppa Fair Play Fratelli Nani, istituito dalla omonima concessionaria automobilistica main sponsor del Ricortola, che è stato vinto dalla Roma per la correttezza dimostrata in campo dai suoi giocatori e sugli spalti dai propri sostenitori. Proprio la squadra capitolina si è classificata al terzo posto battendo il Bologna ai rigori (4-2). Si sono disputate anche le finali del girone argento vinte dal Parma che ha chiuso quinto davanti rispettivamente a Cantera Massese, Seravezza e Ricortola.

Nel girone bronzo ha prevalso la Carrarese seguita da Torino, Capezzano e Ghiviborgo. E’ stato premiato come miglior giocatore del torneo e capocannoniere con 6 reti Orsafo Tabi Collins del Bologna mentre la palma di miglior portiere è andata ad Elia Chiesa del Torino. Alle premiazioni hanno presenziato l’assessore allo sport di Massa Roberto Acerbo ed il consigliere regionale della Figc Andrea Antonioli oltre a Marco Nani che ha consegnato il Premio Fair Play ai lupetti giallorossi.

Gianluca Bondielli