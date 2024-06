Calcio, IN SECONDA CATEGORIA IL TRAGHETTATORE NICOLA MASTRINI HA DECISO DI NON PROSEGUIRE L’ESPERIENZA. Il Monzone del presidente Sisti scommette sul nuovo tecnico Alessandro Fini

Giorni caldi in casa Monzone, con una nuova stagione da programmare e così tante scelte da fare per assicurarsi gli elementi più adatti nei ruoli di rilievo. Uno dei nodi cruciali da sciogliere era legato alla guida tecnica, con Nicola Mastrini che non proseguirà la sua esperienza in biancorosso nel ruolo di giocatore-allenatore e perciò sostituito da un tecnico su cui puntare per un progetto ambizioso. Dopo un lungo “pensum“ Enzo Mastorci ha puntato con decisione su Alessandro Fini trovando il definitivo accordo con l’ex tecnico del Ricortola.

"In molti in queste settimane si sono posti domande sul futuro del Monzone – dice il presidente Andrea Sisti –, dopo la pesante stagione vissuta. A chi ci ha sempre lavorato, sostenuto la causa della società, dico che non solo ripartiamo, ma ripartiamo più motivati di prima e ancora più consapevoli che la strada intrapresa e la nostra interpretazione del calcio sia quella giusta". Ripartirete da Alessandro Fini, e poi? "Esatto, da Fini significa ripartire da chi possiede grandi motivazioni, voglia di rivincita, capacità tecniche e conoscenza dell’ambiente; da colui che ha già indossato la casacca del Monzone come calciatore, e profondo conoscitore degli angoli che il campionato di Seconda Categoria porta dentro. Riteniamo, per le considerazioni suesposte, che sia l’uomo giusto per riprenderci ciò che gli eventi di un’annata incomprensibile, ci hanno portato via. La società è solida e coesa e le idee sono chiare come non mai. Sulla rosa è ancora presto per potersi sbilanciare. L’uomo-mercato Mastorci sta lavorando sodo. Certo è che noi ora dobbiamo pensare ad allestire una squadra che possa recitare un ruolo importante nel campionato 2024-25".

Ebal