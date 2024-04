Calcio Juniores. Pontremolese di prepotenza. Un poker servito al Tirrenia

juniores tirrenia

0

pontremolese

4

TIRRENIA: Bianchi, Bosco F., Tommasi, Ricci, Perfetti, Suffredini, Scisci, Traggiai, Babboni, Bosco M. Amorfini. All.: Vita.

PONTREMOLESE: Ghiselli Arthur, Bonotti, Bortolasi (19’ Ribolla), Sabini, Arrighi (46’ Ferri Enrico), Bernieri (56’ Ferri Tommaso), Novoa, Lazzeroni, Ghiselli Jader, Gaddari (49’ Mastrini), Sabella (76’ Beghini). All.: Giovannoni-Ferrara.

Arbitro: Puccinelli di Carrara.

Marcatori: 16’ e 44’ Ghiselli Jader, 23’ Arrighi, 42’ Novoa.

RONCHI – Due gol in poco più di venti minuti spianano la strada del trionfo degli azzurrini che vanno in gol altre due volte nei secondi venticinque. Per il Tirrenia che ha giocato contro una squadra infarcita di Under 17 quella subita l’altro ieri è stata una mazzata tremenda soprattutto sul piano tecnico. Un successone, ma soprattutto un sabato da incorniciare per gli azzurrini che registravano l’esordio fra i pali di Arthur Ghiselli (2008) e in corso d’opera dei fratelli Ferri. Un match abbellito dalla doppietta di "Cobra" Jader Ghiselli che sblocca il risultato con un’azione insistita in area e diagonale vincente. Sabella si costruisce due buone occasioni ma in una è fenomenale Bianchi. Il 2-0 porta la firma di Arrighi sugli sviluppi di un calcio d’angolo deviato in rete da un difensore locale. Nei minuti finali del primo tempo, Novoa con un colpo di testa porta a tre le marcature, e poi ancora Ghiselli con un pallonetto a conclusione di una bella azione corale, mette al sicuro il risultato.

Ebal.