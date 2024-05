Calcio Seconda Categoria Il San Vitale festeggia la salvezza Goracci: "Una stagione fantastica"

Il campionato si è concluso da poche settimane e il San Vitale Candia si sta godendo un po’ di meritato riposo dopo un’annata faticosa terminata con una splendida salvezza. A fare un bilancio delle 30 giornate di Seconda Categoria è il ds Michele Goracci.

"É stata una stagione fantastica – dichiara – anche perché abbiamo saputo del ripescaggio pochi giorni prima di ferragosto. Ci siamo subito messi in marcia e abbiamo dato fiducia alla rosa dello scorso anno, inserendo qualcuno che ha voluto aspettarci. Pensavamo e speravamo di giocarci i playout, ma non di salvarci direttamente. Devo quindi fare i complimenti in primis a mister Bertelloni perché ha saputo fare un lavoro tecnico e psicologico non indifferente e perché, quando eravamo soli all’ ultimo posto, ha fatto scattare qualcosa nella testa dei ragazzi per farli ripartire con il piglio giusto. Bravi anche tutti i giocatori che gli sono andati dietro e che hanno sempre dimostrato la massima fiducia in lui. Sono sempre stati attenti alle sue indicazioni e anche agli allenamenti sono sempre stati quasi tutti presenti. Un plauso quindi anche a loro perché hanno fatto gruppo e tutti insieme sono andati avanti".

"Nel corso della stagione non sono di certo mancati i problemi visto che Dell’Amico, Nicolini e Deda Ardit hanno subito degli infortuni che li hanno tenuti lontano dal campo per un po’, ma abbiamo cercato di stringere i denti e provare a reagire. L’arrivo di Ricci Gianluca a dicembre ci ha dato una grande mano ed è stato un peccato non averlo potuto inserire prima perché è un ragazzo di spessore che all’interno e all’esterno dal campo ha aiutato un po’ tutti a dare sempre qualcosa in più, sacrificandosi per il bene della squadra. Anche Ambrosini Giovanni è cresciuto tanto calcisticamente e Della Pina Jonathan ha portato la sua esperienza nello spogliatoio, incitando e spronando i propri compagni. Insomma è stata una bellissima stagione, anche se abbiamo lasciato qualche punto per strada".

"Per il futuro vedremo di inserire qualche ragazzo d’esperienza per affrontare con un po’ più di tranquillità il girone. Al momento dovrebbero essere tutti riconfermati – conclude – sperando che abbiano ancora voglia di vivere un altro anno con i colori del San Vitale, mister compreso".

Ilaria Gallione