Calcio, soddisfatto il direttore generale cantoni: "Questo è un segnale importante per il futuro della società». La Massese stringe un accordo di collaborazione con la Mazda dei Fratelli Andreazzoli

L’U.S. Massese e la Concessionaria Mazda F.lli Andreazzoli hanno raggiunto un accordo di collaborazione commerciale che le vedrà protagoniste di alcune iniziative. "La Massese ringrazia la famiglia Andreazzoli per aver scelto la nostra società al fine di promuovere la propria immagine, il proprio nome, la propria attività e il proprio marchio – dichiara il direttore generale bianconero Augusto Cantoni –. Questo è un segnale importante che può essere foriero di altre collaborazioni importanti per esaltare le attività del territorio di concerto con lo sport della nostra città".

"Come Concessionaria Mazda siamo lieti di questa partnership in quanto questo accordo sottolinea l’impegno della F.lli Andreazzoli nel sostenere il talento sportivo locale e nell’incoraggiare lo sviluppo della comunità attraverso lo sport. – ha spiegato il titolare della concessionaria Giuseppe Andreazzoli –. In linea con la filosofia giapponese del miglioramento continuo, conosciuta come Kaizen, da oltre 60 anni ci dedichiamo costantemente al perfezionamento dei nostri servizi e prodotti. Questo impegno alla crescita continua si riflette anche nell’approccio della squadra di calcio US Massese e della nuova società, entrambe determinate a migliorare costantemente sul campo, spingendosi verso nuove vette e prestazioni sempre più vincenti".

La Massese coglie inoltre l’occasione per annunciare l’intenzione di ricostruire il settore giovanile, organizzato per competere ad alti livelli con la partecipazione di personaggi di grande carisma e competenza. Nei prossimi giorni verranno comunicati programmi e organigramma.