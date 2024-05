Calcio. Torna il Torneo dei Quartieri. Nove le squadre in tre gironi

VIAREGGIO

È alla sua 13^ edizione, per Viareggio e la sua memoria. Tiziano Brunelli e Carlo Cosci di Mondo Calcio Versilia anno dopo anno lo hanno reso un appuntamento sempre più grande e sentito dalla città. Si parte il 30 maggio e si chiude il 3 luglio, con partite alternate tra il Marco Polo Sports Center ed il Martini. È il Torneo dei Quartieri, nato per omaggiare le 32 vittime della nefasta strage del 29 giugno 2009, che ogni anno raccoglie fondi per una causa importante così come è quella del supporto all’associazione Xeroderma Pigmentoso. Nove le squadre al via suddivise in tre gironi.

Girone A: Varignano, Inic e Arena Metato. Girone B: Croce Verde/Discobolo, Coop Save/Campo d’Aviazione e Torre del Lago; Girone C: Siveco, Terminetto e Spazio Tre/Pulce&Scarburato. Passano avanti le prime due di ogni gruppo, poi nuovi gironi da tre con le prime 2 promosse in semifinale.

VARIGNANO: Campione in carica con sei vittorie nelle 12 fin qui disputate. Fare i conti con i ragazzi di Massimilano Crivello e Mariano Discetti non sarà semplice.

INIC: Gioventù ed amalgama per una squadra che condivide calcio a 11, calcio a 5 e beach soccer. Due eliminazioni, in altrettante partecipazioni, arrivate solo ai calci di rigore.

ARENA METATO: I pisani, freschi del bis nel campionato versiliese Uisp, sono all’esordio con tanto entusiamo.

CROCE VERDE/DISCOBOLO: Giovanni Agostini, per centrare finalmente il successo, ha fatto le cose in grande. Tanti i giocatori del Viareggio a disposizione: Belluomini, Pizza, Chicchiarelli, Santini, Sapienza e Scaranna oltre all’ex Monopoli.

COOPERATIVA SAVE/CAMPO D’AVIAZIONE: Tanti giovani e tante speranze anche per la squadra di Giuliano Bertuccelli, che ha disputato anche una finale.

TORRE DEL LAGO: Una buona compagine sempre presente ad ogni edizione.

SPAZIO TRE/PULCE&SCARBURATO: Compagine storica della manifestazione, dedicata alla memoria di Andrea Falorni e Maria Luisa Carmazzi. Due finali nello storico. Emiliano Falorni (fratello di Andrea), forte delle conferme del figlio Aurelio (Pietrasanta), di Signorini (Corsagna), Ramacciotti (River Pieve) e Davide Minichino (Viareggio), pensa in grande.

SOVECO: Vice campione in carica e forte anche della fusione con la Per Ale (squadra che fino all’anno scorso partecipava in ricordo di Alessandro Cecchi)."La squadra ricalca quella della scorsa edizione con qualche innesto. L’obiettivo è provare a vincere", assicura Andrea Bonuccelli.

TERMINETTO: Ben 4 successi per una compagine di valore. "Un po’ ci siamo dovuti rinnovare, ma l’ossatura è quella di sempre. Vogliamo provarci" dice Roberto Morelli.

Sergio Iacopetti