Calciomercato Promozione. Il Dicomano ha scelto. Diotaiuti nuovo mister

E’ un fine settimana ricco di novità per quanto riguarda il walzer degli allenatori di Promozione.

Partiamo dal Dicomano che dopo aver rinnovato la fiducia al direttore sportivo Giovanni Tortelli, ha deciso di cambiare la panchina. Al posto di Lorenzo Governi e del suo vice Filippo Naldi gli subentra Niccolò Diotaiuti ex allenatore dell’Audax Rufina.

In casa Pontassieve ufficializzato il nuovo staff tecnico composto da Mattia Duradoni come nuovo direttore sportivo e da Marco Guidi allenatore. Marco Marchionni tornerà ad allenare gli Juniores élite, mentre Simone Maccari sarà il responsabile del settore tecnico.

Novità anche alla Settignanese del presidente Maurizio Romei che dopo aver confermato il direttore sportivo Fabrizio Fattori, ha ingaggiato Piero Carovani per sostituire l’allenatore Paolo Milanesi. Fabio Bettucci, ex Rignanese è il nuovo direttore sportivo del Montagnano che si avvarrà della collaborazione di Fabio Malvisi.

In casa del Firenze Ovest si registra l’arrivo del nuovo direttore sportivo Antonio Marafioti ex Sestese e Prato 2000. Per sostituire il tecnico Sandro Gardellin, si vocifera che il prescelto potrebbe essere Matteo Angiolini, staremo a vedere. Il Camaiore, che doveva fare la fusione con il Capezzano (si sarebbe chiamato "Unione Camaiore Capezzano"), il patron Michele Pardini ci ha ripensato: ripartirà con l’allenatore Pietro Cristiani. In casa del Castelfiorentino Andrea Pucci ex Lastrigiana è il nuovo direttore sportivo, mentre è stato riconfermato l’allenatore Nico Scardigli è il suo vice Dario Ciappi.

Una notizia dell’ultima ora, il diesse Paolo Banchi in uscita dalla Fortis sta per approdare all’Audax Rufina, mentre il Castelnuovo Garfagnana (girone A di Promozione) salirà in Eccellenza per aver acquisito il titolo sportivo del River Pieve. Giovanni Puleri