Caltanissetta a pari punti con Ancona

Si è conclusa in parità 3-3 la quarta giornata del campionato nazionale di tennis a squadre di serie B2, che ha visto la compagine del Tennis Porto Recanati opposta in casa al TC Caltanissetta. Come di consueto, i ragazzi del TC Porto Recanati hanno dato l’anima sul campo, spinti dal loro pubblico, ma questa volta non sono riusciti ad avere la meglio contro la coriacea squadra siciliana che a quota 5 (assieme all’Ancona) li precede di una lunghezza in classifica. Ma è stato un match comunque spettacolare, con incontri molto combattuti e applauditi dai tanti tifosi di Porto Recanati accorsi per l’occasione.

Due su tutti in particolare: i singolari che hanno visto affrontarsi Bertuccioli e Musitelli e Cartechini contro Cardinale, entrambi i match sono terminati dopo lunghe ore di battaglia solo al terzo set.

Questi i risultati degli incontri di singolare: F. Bertuccioli-F. D. Musitelli: 4-6, 6-4, 7-5 M. Fornaci-F. T. Mirgone: 6-2, 6-4 F. Cartechni-F. Cardinale: 4-6, 6-1, 6-4 M. Magnaterra-M. Colore: 6-2, 6-4 Risultati degli incontri di doppio: Sottocornola-Magnaterra vs. Musitelli-Cardinale: 7-6 (1), 6-4 Fornaci-Bertuccioli vs. Lo Destro-Mirgone: 6-4, 6-2 Classifica generale campionato di serie B2 a squadre: 1) SG Angiulli 7 punti 2) TC 2002 6 punti 3) TC Ancona 5 punti 4) TC Caltanissetta 5 punti 5) Tennis Club Porto Recanati 4 punti 6) T.S. Monte Ka’ Tira Femar S.S 3 punti 7) CT Manfredonia: 1 punto In questi giorni, i tennisti del Tennis Porto Recanati si stanno preparando a un altro match contro una siciliana, stavolta in trasferta: avversario TC Monte Ka’ Tira di Catania, che segue in classifica al sesto e penultimo posto con 3 punti.

