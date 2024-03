Campionati Europei di Ginnastica Artistica a Rimini: Italia pronta a ospitare l'evento dopo 15 anni I Campionati Europei di Ginnastica Artistica si svolgeranno a Rimini, con le gare maschili dal 24 al 28 aprile e quelle femminili dal 2 al 5 maggio. Gli azzurri sono già qualificati per le Olimpiadi. Abbonamenti e biglietti disponibili su Vivaticket con sconti per tesserati FGI e promozioni per i clienti di BPER Banca.