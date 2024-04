Campionati Europei di Ginnastica Artistica Maschile: Italia pronta a difendere il titolo con le finali individuali in arrivo

I motori si scaldano, gli atleti fremono in pedana: è tutto pronto. Da oggi i Campionati Europei di Ginnastica Artistica maschile entrano nel vivo con la prima fase delle finali individuali agli attrezzi seniores. Nella giornata di qualificazione di mercoledì scorso la Nazionale azzurra si è aperta uno spiraglio per le finali a squadre di domenica pomeriggio ottenendo un quinto posto generale ed una qualificazione diretta per le fasi conclusive del torneo a squadre. Non solo conquiste di squadra quelle ottenute dai ragazzi della Fgi, ma anche un inaspettato bronzo di Yumin Abbadini che ha saputo tenere i tifosi tricolori con il fiato sospeso fino all’ultimo esercizio.

A qualificarsi per le finali individuali saltano all’occhio i nomi di Abbadini in finale alla sbarra con il settimo punteggio e prima riserva a corpo libero e cavallo; Maresca in finale agli anelli con il quarto punteggio provvisorio; Macchiati entra in finale alle parallele dalla sesta piazza provvisoria.

La giornata sportiva dei seniores inizia oggi alle 18 con la prima parte delle finali individuali agli attrezzi. Sulla pedana continentale sono chiamati i ginnasti dall’Ucraina, Gran Bretagna, Spagna, Svizzera, Turchia, Israele, Cipro ed ovviamente Italia; esercizi previsti il corpo libero, cavallo con maniglie ed anelli. Le finali seniores vanno in onda su rai Sport (canale 58 del digitale terrestre) oggi dalle 17.50 fino alle 20.25 e in diretta streaming su Rai Play e Sportface.

II compito della nostra nazionale nella due giorni di finali è quello di difendere il titolo dello scorso anno ottenuto ad Antalya, in Turchia. Portare a casa un buon risultato in questa prima fase finale significa ipotecare sempre di più un ipotetico trionfo che dovrà comunque