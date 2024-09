Canoa. Conquistate tre medaglie dal Circolo canottieri Piediluco

Tre medaglie conquistate ieri e grande successo ai campionati Italiani Master Canoa-discesa sprint sul fiume Nera. Il Circolo Canottieri Piediluco ha infatti conquista tre medaglie nel Campionati Italiani Master Canoa- discesa sprint sul fiume Nera. Per Simone Tramontana e Valter Rinaldi è arrivato l’argento nel C2 (canoa biposto), mentre hanno coqnuistato il bronzo Alvaro Fontanella nel C1 (canoa monoposto). Nel K1 a squadre (Kayak monoposto) terzo posto e medaglia di bronzo per gli atleti Tramontana, Rinaldi e Fontanella. Soddisfazione per il Direttivo del CCP.