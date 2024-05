Capecchi-Brienza la coppia d’oro Estra

Nicola Brienza è il coach dell’anno. Dopo Paolo Moretti nel 2014 e Vincenzo Esposito nel 2016, Nicola Brienza si è aggiudicato il premio ’Coach of the Year’, per la prima volta intitolato alla leggenda Sandro Gamba, superando nelle votazioni Luca Banchi (Virtus Segafredo Bologna) e Alessandro Magro (Germani Brescia). L’Estra ad inizio stagione, data da tutti come spacciata per la retrocesione, ha disputato un campionato incredibile conquistando prima l’accesso alle Final Eight di Coppa Italia, poi la salvezza con largo anticipo ed infine entrando nella griglia playoff da sesta in classifica togliendosi la soddisfazione di battere squadre come Milano, Bologna, Venezia.

E dopo il migliore allenatore dell’anno, in migliore marcatore del campionato, Willis nel migliore quintetto ecco che Pistoia si aggiudica anche il titolo di migliore dirigente l’anno assegnato all’attuale consigliere delegato Massimo Capecchi che è stato presidente fino a poche settimane fa.

"Ricevere un premio come quello che viene ufficializzato quest’oggi da LBA è qualcosa di assolutamente incredibile ed inaspettato – afferma Massimo Capecchi – appena ho saputo questa cosa devo dire che mi sono commosso. Si tratta di un riconoscimento che deriva dal lavoro portato avanti, all’interno, dal dg Ettore Saracca, dal ds Marco Sambugaro che, nelle ultime stagioni, ha allestito sempre squadre in grado di competere per qualsiasi tipo di obiettivo si presentasse davanti riuscendo a trovare i giocatori giusti al posto giusto, sia in A2 che in A1. E poi la squadra e il coaching staff: a questo proposito non posso che rivolgere il mio apprezzamento per il premio assegnato a Nicola Brienza, così come gli altri che sono stati ufficializzati nelle ultime ore anche per Charlie Moore e Payton Willis. Infine, ma non per ultimo, voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno preceduto alla guida del club, i consiglieri passati e presenti per il loro supporto, gli sponsor che ci sono sempre stati a fianco e tutti coloro che ci hanno seguito in quest’annata che, comunque finirà, resterà nella storia del nostro club. Grazie a questa forte condivisione di intenti, e con i traguardi raggiunti dalla promozione in A fino ai giorni nostri, sono contento che questo tipo di lavoro sia stato apprezzato all’esterno tanto da poter attirare nuovi investitori come successo con l’arrivo, in questi mesi, di Ron Rowan e degli imprenditori americani che hanno rilevato la maggioranza delle quote del club".

Maurizio Innocenti