Capolavoro Casalguidi. I playoff sono realtà

CASALGUIDI

1

LUCO

0

CASALGUIDI: Fiaschi, Taddei, Cappellini, Puccianti (31’ st Dani), Gaggioli, Bonfanti An. (37’ st Sellaroli), Ceccarelli, Martini, Mallardo (20’ st Tesi), Paccagnini, Bonfanti Al. (43’ st Ghimenti). A disp. Niccolini, Campionino, Venturi, Magazzini, Spadi. All. Benesperi.

LUCO: Rizzo, Arias, Cirillo, Buzzigoli, Cianferoni, Maenza (28’ st Maritato), Parrini, Nencioli (48’ st Kuka), Gianassi, Parri (20’ st Alivernini), Trotta. A disposizione: De Santis, Satta, Capetta, Mascherini, Del Re. All. Bellini.

Arbitro: Bo di Livorno.

Marcatore: 45’ st Martini.

"Ai ragazzi ho sempre detto di giocare senza timori né frenesia nel corso della stagione, perché questo sarebbe stato il nostro anno. Era evidente da tanti piccoli segnali. Il raggiungimento dei playoff ci ripaga dell’impegno e dei sacrifici". Marco Benesperi è raggiante, perché la sedicesima vittoria in campionato colta ieri dal Casalguidi vale un biglietto per gli spareggi-promozione. Ed è arrivato in casa nella maniera più rocambolesca, contro il Luco: proprio quando il pareggio sembrava un risultato ormai accertato, nel match valido per la trentatreesima, giornata del girone A di Promozione, una conclusione di Martini quasi allo scadere ha certificato l’1-0 a favore dei canarini. Che hanno mantenuto le quattro lunghezze di margine sulla Pontremolese: quarto posto ormai certo.

Domenica prossima Ceccarelli e compagni se la vedranno però in trasferta con la capolista Viareggio, per un incontro che potrebbe ripetersi anche agli spareggi.

Giovanni Fiorentino