Carrarese migliore terza. Calabro al settimo cielo: "Ho raggiunto gli obiettivi che avevo prefissato»

E’ tempo di un primo bilancio per la Carrarese e Antonio Calabro a fine partita ha fatto un consuntivo della stagione e in particolare delle sue 17 gare vissute sulla panchina azzurra. "Diciamo che ad oggi gli obiettivi che mi ero prefissato sono stati tutti raggiunti e non era semplice. Nella mia gestione abbiamo raccolto 38 punti in 17 gare con una media importante di 2,24 punti a partita. Abbiamo vinto tutte le gare in casa e ci tenevo molto. Il dato che mi conforta di più è quello dei gol fatti perché se fossimo arrivati a pari punti col Vicenza, facendo almeno 1 a 1, saremmo passati ugualmente come migliore terza perché avevamo fatto più gol. Al mio arrivo il numero di reti era un po’ carente ed è migliorato. Devo ringraziare la società e i giocatori perché noi possiamo solo indirizzare. E’ un traguardo che condivido con loro e con l’ambiente che già da tempo sta diventando caloroso. Devo spezzare anche una lancia a favore del mio predecessore. Fare meglio di quanto aveva fatto Alessandro non era semplice. In parte va condiviso anche con la prima gestione. Mi sembra giusto e opportuno. Non è da tutti perché anche a me è successo di venire sostituito e non mi è stato riconosciuto nulla ma in questo mondo del calcio c’è bisogno anche di stima tra noi allenatori".

Calabro ha riavvolto il nastro anche del derby col Pontedera. "Sapevamo sarebbe stata dura. La partita del Vicenza, che perdeva a 5’ dalla fine, ci aveva illuso e non è stato semplice ritrovare la piena concentrazione. La squadra è stata brava anche in questo. Siamo partiti bene poi abbiamo subito un po’ in fase di palleggio, eravamo bassi coi centrocampisti ed un po’ disordinati sulla catena di sinistra. Quando ci siamo messi 3-5-2 con Cicconi più alto grazie anche alle doti balistiche di questi ragazzi siamo passati in vantaggio. Alla fine abbiamo vinto, abbiamo preservato i diffidati e dato minutaggio ad alcuni giocatori. Tutti gli obiettivi sono stati centrati. Queste gare vinte con sofferenza danno ancor più valore alle precedenti. A me rimangono ancora sul groppone quei due pari nei minuti di recupero con Ancona e Pescara perché da -14 dalla Torres adesso siamo a -2 e con una vittoria in più oggi saremmo secondi per lo scontro diretto a favore".

"Adesso ripartiremo con gli allenamenti il 1° maggio. Faremo delle doppie sedute, delle amichevoli per quanto è possibile e con gli avversari più forti che troveremo per mantenere il ritmo gara e l’agonismo sempre alti ".

Ieri è arrivata l’uifficialità dello slittamento dei playoff. La Carrarese giocherà l’andata il 14 maggio e il ritorno in casa sabato 18 maggio.