Carrarese Scoppia la festa al fischio finale. Palmieri e Giannetti fanno sognare i tifosi

carrarese

2

juventus next gen

2

carrarese (3-4-2-1): Bleve; Coppolaro, Illanes, Imperiale; Zanon (76’ Grassini), Capezzi (69’ Zuelli), Schiavi (91’ Cerretelli), Cicconi; Palmieri (69’ Belloni), Panico; Giannetti (76’ Della Latta). A disp. Mazzini, Tampucci, Di Gennaro, Di Matteo, Boli, Capello, Morosini. All. Calabro.

JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): Daffara; Savona, Pedro Felipe (59’ Anghelé), Muharemovic; Comenencia (78’ Palumbo), Damiani, Hasa (90’ Da Graca), Rouhi (90’ Turicchia); Sekulov, Mbangula (59’ Cerri); Guerra. A disp. Bonetti, Fuscaldo, Iocolano, Mancini, Salifou, Mulazzi, Perotti, Scaglia, Stramaccion. All. Brambilla.

Arbitro: Arena di Torre del Greco; assistenti Tchato di Aprilia e Pizzoni di Frattamaggiore; quarto ufficiale De Angeli di Milano; Var Piccinini di Forlì; Avar di Vuolo di Castellammare di Stabia.

Marcatori: 2’ Palmieri (C), 20’ Sekulov (J), 56’ Giannetti (C), 66’ Cerri (J). Note: spettatori 2980 per un incasso di 30.588 euro; angoli 3-7; ammoniti Giannetti, Muharemovic, Illanes, Panico, Palumbo; recupero 1’ e 5’.

Carrara - La Carrarese è in semifinale, ma quanta sofferenza. Il gol lampo della Carrarese, con Palmieri abile a scaricare in rete un pallone vagante in area dopo soli 2’, sembrava poter aver indirizzato subito la gara ma così non è stato. La Juventus ha preso saldamente in mano il pallino del gioco iniziando un forcing che ha messo in seria difficoltà i locali. Al 9’ Guerra è andato pericolosamente al tiro in area dopo una bella combinazione palla a terra. Al 14’ Bleve ha alzato in angolo un colpo di testa di Mbangula. Il pari era nell’aria e si è materializzato al 20’ grazie a Sekulov, servito in profondità, che è scappato a Coppolaro e dal limite ha infilato nell’angolo alto. Al 24’ è stato miracoloso Bleve a respingere di piede un tiro ravvicinato di Hasa dopo una palla sanguinosa persa da Cicconi. Nel finale di tempo la Carrarese ha rimesso la testa fuori dal guscio prima con una grande discesa di Imperiale e poi con un paio di tiri di Cicconi e Giannetti parati da Daffara.

Al 43’ episodio dubbio in area con Giannetti, imbeccato da Cicconi, atterrato dopo un dribbling a rientrare ma né l’arbitro né il Var sono intervenuti. Il Var è stato determinante, invece, ad inizio ripresa nel convalidare il gol siglato da Giannetti in contropiede dopo aver scartato anche il portiere. Ancora una volta la Juventus ha pareggiato quasi subito. Al 66’ difesa azzurra svagata con Hasa che ha pescato facilmente Cerri a centro area per il semplice tap-in. I bianconeri hanno ripreso a crederci e sono andati vicini al 3 a 2 al 74’ con una conclusione di Sekulov fuori ed all’84’ con una gran botta da fuori respinta da Bleve. A gioire alla fine è stata, comunque, la Carrarese davanti ad i tremila dello stadio dei Marmi in festa. Martedì sera in casa nella semifinale d’andata gli azzurri troveranno il Benevento.

Gianluca Bondielli