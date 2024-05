Carrarese Si allunga il legame con Calabro. Azzurri concentrati per la gara col Perugia

Nella domenica in cui la Carrarese ha saputo finalmente il nome del proprio avversario, la ’vecchia conoscenza’ Perugia, la vera notizia è stata, però, un’altra. La società azzurra ha rinnovato il contratto ad Antonio Calabro per un altro anno con opzione sul successivo condizionato al raggiungimento di determinati obiettivi. Non c’è stata ancora l’ufficialità del prolungamento, e per questo l’allenatore di Melendugno non si è pronunciato a riguardo in conferenza stampa, ma l’accordo è stato trovato ed è un segnale di solidità e di continuità che la Carrarese lancia a tutto l’ambiente proprio alla vigilia di un appuntamento importante come quello dei play-off. Ed ora testa tutta al Perugia che domani verrà affrontato al ’Curi’.

"Ci è toccato in sorte un avversario ostico – ha commentato mister Calabro - ma quando arrivi a queste fasi non puoi sperare di trovare situazioni semplici perché tutte le squadre rimaste sono forti. Il Perugia lo conosciamo bene dato che lo abbiamo affrontato in campionato un mese e mezzo fa e ribadisco quello che dissi a riguardo a fine partita: sono una squadra difficile da affrontare composta da giocatori importanti".

La Carrarese avrà il vantaggio di qualificarsi al termine della doppia sfida anche in caso di parità di risultati: due pareggi o una vittoria per parte con lo stesso scarto di reti. Questa opportunità potrebbe dar adito a delle strategie? "Fare calcoli non è mai la cosa miglior in questi momenti – si è affrettato a precisare il tecnico pugliese -. Bisogna approcciare le gare come fatto in campionato. Dobbiamo andare per ottenere il massimo perché se dovessimo pensare troppo faremmo un grosso errore". Sulla situazione dell’infermeria Calabro è rimasto piuttosto vago.

"Abbiamo delle situazioni che abbiamo gestito in settimana – ha spiegato -. Qualcuno potrebbe rientrare ed essere utile, se non dall’inizio, a partita in corsa; qualcun altro non riusciremo a recuperarlo. Fa parte, però, della logica di un percorso dove ci sta di avere degli acciacchi che, anche se non gravi, devono essere tenuti in conto". Ai play-off ci sarà la novità dell’introduzione del Var. "Non dico che dobbiamo stare attenti ma di abituarci subito a qualcosa di diverso. Già nel turno precedente ci sono state delle situazioni che ci hanno fatto capire che qualcosa cambia. Noi, comunque, dobbiamo restare professionisti e professionali come sempre senza pensare troppo a questo aspetto".

Un ultimo pensiero carico di affetto Calabro non poteva non rivolgerlo ai tifosi. "Li ringrazio per essere stati presenti sabato allo stadio ed averci accompagnato durante l’allenamento. La vicinanza, l’entusiasmo che questi ragazzi ci stanno trasmettendo è qualcosa di importante per noi. Accendere l’entusiasmo a Carrara era un nostro obiettivo e ci siamo riusciti ma ora dobbiamo continuare a tenerlo vivo e far sì che grazie all’apporto dei tifosi possiamo dare ancora di più".

Gianluca Bondielli