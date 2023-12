Casadei profeta in patria prenota l’impresa

Con il successo di ieri nel “piccolo“ GP del Memorial Dalla Chiesa, al Gese di San Lazzaro di Savena, Bologna, il giovane (21 anni) e talentuoso Giacomo Casadei su Flickfox ha posto una opzione sulla gara-clou della manifestazione, ossia il GP “Il Resto del Carlino“ che oggi assegnerà l’ambìto Master d’Italia. Ieri Casadei ha vinto su un cavallo italiano, baio del 2007 allevato nientemeno che dal leggendario Vittorio Orlandi, 85enne presidente della Fise in Lombardia. Un “fil rouge“ lega Casadei e Orlandi: entrambi si sono messi al collo una medaglia olimpica: Orlandi a Monaco ’72, Casadei ha vinto d’oro nei Giochi a cinque cerchi giovanili di Buenos Aires 2018, a soli 15 anni.

Ieri in gara ha messo alle sue spalle Enrico Maria Frana (Crissy Mary Star) e Federico Ciriesi (Charlotte W). Quarta la vincitrice di venerdì, Sofia Manzetti (ma su Careful H): insomma, date le premesse, oggi nel GP si annuncia una vera battaglia. Nella prima gara della giornata, Premio Goldspan (categoria mista h. 1,30 m), Chiaudani (Amir Z) in mattinata aveva colto il successo davanti alla Codice (Up Up De Kappa) e Quondam (Ipaline degli Assi), mentre a seguire, nella "135" -sempre formula mista e valida per i Regionali senior, si è imposto Ciriesi (Cassandra), davanti alla Sbaraglia (Belle de Nuits) e a Mondini (Ferenzo). Poi nel primo round del campionato militare a squadre (h.1,35), a due percorsi a barrage, ha prevalso il team dei Carabinieri, davanti a Esercito, Aeronautica e Fiamme Oro. Oggi secondo giro. Dopo la gara “grossa“ ha preso il via il Premio RVP (mista, h.1,15 m), valido come GP Bronze Tour. Vittoria di Domenico Toscano (Tibet) davanti alla Cassoli (Nou En Vd) e alla Foschi (Eh Querry). Indi il Premio Valtra a tempo (h. 1,25 m), siglato da Roberto Pellati (Canone 5), 2a la Gamberini (Mil Rose del Sole), 3° Picchioni (Nair). Infine nel Premio Nada Trivial, formula mista speciale ("consolazione" del Bronze Tour) successo di Mattia Fiorese (Flubber della Corte) davanti alla Cenna (Deuz de Malman) e a Marta Imperatrice (Nihal della Bopheme).

Oggi il programma è meno affollato e il Memorial si conclude con il Premio Comet ("130" a barrage), il Premio Grafiche Zanini ("125" due manches, GP del Silver Tour), il 2° giro del campionato militare e con il prestigioso Gran Premio “Il Resto del Carlino“.

Per classifiche dei campionati e trofei regionali vedere www.cavallomagazine.it. Sullo stesso web-site in diretta streaming tutte legare odierne (inizio ore 8.30). Ingresso libero per il pubblico.