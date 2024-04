Casalgrande flop, il Masone vola in finale

Perdere l’argento all’ultima curva e il pass per la finale play-off del girone D di Prima categoria. Scivola in casa (2-3) il Casalgrande nello scontro col Polinago che entra negli spareggi in extremis, mentre i rossoblù vengono scavalcati dallo Smile e domenica sono attesi dalla semifinale interna col Maranello. I modenesi sprintano sullo 0-2, poi il bomber Fontanesi accorcia di testa a incrociare; nella ripresa capitan Lionetti impatta dal dischetto, ma gli ospiti esultano a 6’ dal gong.

Non riesce l’impresa alla Rubierese ko a Ganaceto coi biancoverdi vittoriosi nel girone C; i biancorossi dovranno giocarsi la salvezza ai play-out contro il San Prospero Correggio che ha liquidato la Povigliese (autogol di Parmigiani da corner e tap-in di Berselli). Risultato storico per il Masone che, battendo il già retrocesso Reggiolo, blinda il secondo posto e la finalissima dei play-off grazie al +9 sul Daino Santa Croce. Per gli arancioni in buca Battigello e Tascedda che ribaltano il vantaggio iniziale di Zaniboni. L’unica semifinale è un remake a campi invertiti di quella dell’anno scorso fra Virtus Libertas e Guastalla. I cittadini regolano la già retrocessa Virtus Cibeno grazie al sigillo di Ferretti, mentre i rossoblù battono in rimonta gli Original Celtic Bhoys (passati con la punizione a due siglata Aleotti) con lo shoot al sette di Guastalla, il tap-in di Salerno e l’inzuccata di Martino nella ripresa.

Nel girone B botta e risposta nel primo tempo fra Quattro Castella e Palanzano fra il capitano ospite Dalcielo e Kessabi.

Nei play-off di Seconda categoria sul velluto lo United Albinea che cala il poker (4-0) sul Rapid Viadana e stacca il pass per la finale. Apre nel primo tempo Franceschetti, abile a rientrare e a infilare il sette dalla parte opposta, dopo il riposo Bigliardi raddoppia in contropiede, penalty di Cagnoli e ripartenza di Semeraro. Esulta ai supplementari la Virtus Mandrio che supera (2-1) il Carpine, regalandosi l’ennesimo duello col Medolla (autorete e stoccata di Arletti al 120’). Disco rosso in trasferta invece per Boiardo Maer che perde 5-2 a Serramazzoni (non basta un double di Taglini) e Cerredolese che perde col Real Maranello. Giusto pari (1-1) nell’andata dei play-out fra Sporting Cavriago e Reggio Calcio con verdetto rimandato al return match della Canalina. Sbloccano i cavriaghesi col penalty di Bonilauri riagguantato dall’euro-gol di Boschiroli. In Terza il Puianello vendica il ko in campionato, eliminando la matricola Biasola: sblocca Kokolari e poi ci pensa Viani per l’approdo alla finale play-off. Blitz a sorpresa dell’Invicta Gavasseto sullo Sporting Tre Croci punturato dal gol-lampo di Lasfar.

Il riepilogo degli spareggi. Seconda categoria. Girone B: Viarolese-Fontanellatese 3-0; finale Campeginese-Viarolese. Girone D: United Albinea-Rapid Viadana 4-0; finale Atletico Bibbiano Canossa-United Albinea. Play-out (andata): Sporting Cavriago-Reggio Calcio 1-1. Girone F: Virtus Mandrio-Carpine 2-1 dts; finale Medolla-Virtus Mandrio. Terza. Girone A: Puianello-Biasola 2-0; Sporting Tre Croci-Invicta Gavasseto 0-1; finale Puianello-Invicta Gavasseto. Girone B: Cavriago-Cadelbosco 3-2; Corcagnano-Fosdondo 1-1 dts; Montebello-MT 1960 2-0; semifinali: Plaza Montecchio-Corcagnano e Cavriago-Montebello.