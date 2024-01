’Caso’ bob, verdetto a fine mese. Abodi fiducioso: "Pista in Italia?. Le condizioni ci sono tutte"

Caso pista da bob, Andrea Abodi resta ottimista: "Al momento ci sono le condizioni perché possa rimanere in Italia". Così il ministro dello Sport in vista di Milano-Cortina 2026 sull’ormai annosa questione dello Sliding Center che dovrebbe ospitare le gare di bob, slittino e skeleton. "C’è una gara in atto per assegnare i lavori della pista a Cortina sulla base di un progetto reso essenziale, vedremo come risponderà il mercato. E c’è una seconda opzione per la rifunzionalizzazione della pista di Cesana che avrebbe bisogno solo dell’omologazione delle federazioni internazionali. Quindi mi sento relativamente fiducioso", spiega a La Stampa. E’ intervenuto anche Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano Cortina 2026. "I ritardi? Siamo in Italia, non è una novità. Quando ci siamo aggiudicati le Olimpiadi presentammo un masterplan ma da allora alcune opere sono cambiate, in alcuni casi le gare sono andate deserte. Il Cio non vuole che si realizzino piste ex novo per discipline sportive su impianti poco frequentati. Nel caso della pista da bob l’orgoglio italiano ha avuto un colpo di reni: entro fine gennaio sapremo la decisione definitiva: se l’Italia potrà realizzare una propria pista o no".