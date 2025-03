CHAMPIONS LEAGUE, andata dei quarti di finale. La Mint Monza resiste un set, all’Opiquad passa Perugia (1-3) e ipoteca le Final Four

E’ durato un set il sogno della Mint Vero Volley Monza, sconfitta per 3-1 dai campioni d’Italia della Sir Sicoma Monini Perugia nell’andata dei quarti di finale di Champions League. Nell’ultima partita stagionale all’Opiquad Arena davanti a più di 3.000 tifosi, la squadra del Consorzio che in campionato ha evitato all’ultima giornata della regular season la retrocessione è partita bene, non avendo nulla da perdere e con le spalle più libere.

Nella riedizione di quella che meno di un anno fa è stata la finale scudetto, i ragazzi allenati da Angelo Lorenzetti hanno perso a sorpresa il primo set ma, con Yuki Ishikawa al posto dell’ex Oleh Plotnytsky (preso di mira e in difficoltà in ricezione), nel secondo hanno rimesso subito le cose a posto, completando il sorpasso nel terzo.

I brianzoli hanno accusato il colpo ma nel quarto parziale, col giovane Diego Frascio al posto di uno spento Arthur Szwarc, se la sono giocata punto a punto, riuscendo anche a mettere la testa avanti sul 21-18, con un ace di Filippo Mancini. Il turno al servizio di Ishikawa ha permesso però a Perugia di pareggiare i conti, prima di due set point di Monza sprecati. Gli ospiti invece non hanno tremato e, con due muri, hanno firmato una vittoria pesantissima.

Giovedì prossimo al Pala Barton, Monza avrà bisogno di un vero e proprio miracolo per ribaltare il risultato e conquistare la qualificazione alla Final Four di Lodz.

MINT VERO MONZA-SIR SICOMA MONINI PERUGIA 1-3 (25-19, 16-25, 17-25, 25-27)

Andrea Gussoni