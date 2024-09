Ciclismo giovanile. Uguccioni sfiora la vittoria al Memorial Salimbeni. L’atleta dell’Alma centra un ottimo secondo posto

È stato l’arancio-aragosta Samuele Uguccioni a guadagnarsi le luci della ribalta al 3° Memorial "Paolo Salimbeni" di Castiglione dei Pepoli (Bo), dove il classe 2008 della Scd Alma Juventus Fano ha anche pregustato la vittoria, in questa gara riservata alla categoria Allievi, prima di conquistare un ottimo secondo posto. Per quasi sedicenne di Padiglione di Tavullia (Pu) è stato il piazzamento migliore da inizio stagione, centrato con una condotta matura e coraggiosa, che lo ha portato a tentare la fuga solitaria a 4 chilometri dall’arrivo, salvo essere poi ripreso nell’ultimo tratto in salita e preceduto al traguardo da un corridore più a suo agio da scalatore come Michele Pio Cacchio della Fiumicinese (Fc). Tra i ragazzi dei diesse Filippo Beltrami e Samuele Mancinelli si è messo in evidenza anche Matteo Magnoni, che è giunto ottavo confermando i suoi costanti progressi, mentre sono finiti in gruppo Mirko Sgherri, Tommaso Arduini, Tommaso Buscaglia, Alessandro Baldelli, Andrea Antonioni e Youssef Dahani ed è stato purtroppo costretto al ritiro Luca Conti. Sono invece state annullate le uscite in calendario per la squadra Esordienti fanese, ma non il prestigioso appuntamento del portacolori Marco Amadori e del diesse Gabriele Gorini da lunedì a Noto (Sr) ai Campionati italiani su pista in rappresentanza delle Marche. E il 2010 arancio-aragosta non ha fatto da semplice turista in Sicilia, testimonianza ne sia l’eccellente tredicesima posizione riportata nell’omnium.

b. t.