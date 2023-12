Ciriesi apre lo show. Memorial Dalla Chiesa, il primo acuto è di Federico

E’ Federico Ciriesi su Loveday il vincitore della gara più importante di ieri al Memorial Generale Dalla Chiesa, che ha preso il via al Gese di San Lazzaro di Savena. Nel Premio Marchi Unipol Sai Assicurazioni a fasi consecutive (h. 1,40 m), prima qualifica al GP “Il Resto del Carlino“ di domenica, il binomio delle Fiamme Oro ha preceduto sul cronometro due veterani, Arnaldo Bologni in sella a D Mark 2 e Natale Chiaudani su Cintender, entrambi già vincitori del Master d’Italia. Fuori dal podio per pochi decimi, al 4° posto, Francesca Ciriesi, Fiamme Oro, reduce dalle tappe di Coppa di Verona e Madrid, ma qui su Jandino vd Crumelhaeve. "Un percorso corretto – dice il vincitore – per una gara che ha permesso a cavalieri e cavalli di acquisire confidenza col terreno. Soddisfatto anche di Loveday (hannover del 2009, ndr), cavallo veloce, adatto a questo tipo di gare".

La giornata si era aperta con il Premio Legatoria BF a tempo (h. 1,35 m.), nella quale un velocissimo Andrea Campagnaro su Cashmir Z ha battuto Francesco Turturiello su Cornetto 60 e il giovane lombardo Jacopo Nardella su Naomo delle Genesiana. Fra i 14 netti di 30 partenti anche big come Federico Ciriesi (Cassandra 285), Chimirri (Giselle), Casadei (Marbella du Chabli) e altri. A seguire 30 binomi in campo nel Premio Cartiera Burgo a tempo (h. 1,30 m.), valida come 1ª prova dei Regionali tecnici Emilia Romagna di 1° e 2° grado, nonché per juniores di 1° e 2° grado. Sono scaturiti 12 netti (6 piazzati): Andrès Penalosa (Genial) ha regolato Giovanni Milano (Ike d’Acceglio) e la Giacopini (Dirkje). Poi il Premio Maga a tempo (h. 1,15 m.), qualifica al Bronze GP, è andato di Domenico Toscano (Tiubet) davanti alla Cassoli (Nou ed Vd) e alla Bocedi (Funky). Infine nel Premio Due Emme Pack a tempo (h. 1,25 m.), vittoria di Filippo Lolato (Jukebox Vls) su Violanti (America) e Picchioni (Nair).

La gara qualificava al Silver GP ed era valida per il Criterium regionale 1° Grado e senior 2° grado. Oggi si prosegue con 5 categorie, tutte a fasi consecutive tranne la principale, Premio Banca di Bologna a tempo, 2° qualifica al Gold GP (1,40 m.). Inizio ore 9 con il Premio Gese (h. 1,35 m.), a seguire gara di 1,30 m. e, dopo la “grossa“, il Premio Ettore Maurizzi (h. 1,25) e gara di 1,15 m. Ingresso libero al pubblico.