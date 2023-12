Ciriesi, un’impresa da Memorial. Al ’Dalla Chiesa’ ecco la vittoria tris. Un altro show al Master d’Italia

Se è vero che il buon giorno si vede dal mattino l’esito del Gran Premio "il Resto del Carlino" lo si poteva intuire sin dal primo giorno di questo 32esimo Master d’Italia-Memorial Dalla Chiesa. Perché a conquistare la brillantissima vittoria nella gara-clou dell’evento prenatalizio, al Gese di San Lazzaro di Savena, è stato Federico Ciriesi che aveva colto il successo (su Loveday) nella giornata d’apertura. Ieri in sella a Quincy Juice, baio holsteiner del 2012 figlio del famoso Quidam de Revel, il 32enne cavaliere laziale delle Fiamme Oro, ha conquistato il suo terzo Memorial, dopo quelli del 2012 e del 2019, grazie a un’impeccabile gara nel percorso-base, nel quale si è assicurato il netto e l’ammissione al barrage. Poi nel secondo giro ha aperto il gas regolando sul cronometro due fortissimi avversari quali Lorenzo Correddu su Dalakani Chardonnet e Giacomo Casadei in sella a Corradiena van’t Klein Asdonk.

Entrambi sono stati autori di due percorsi netti, ma meno veloci nel secondo giro, classificati in base al tempo. "Il percorso era selettivo-il commento di Ciriesi- e sono molto contento di come ha saltato il mio cavallo, che com me da quando avava 6 anni". Altri quattro binomi hanno chiuso la selettiva gara allestita da Paolo Rossato con altezze da 1,45 a 1,50 m. e infarcita di diversi tatticismi. Nell’ordine: 4ª Francesca Ciriesi (Jandino van de Crumelhaeve), sorella del vincitore e quest’anno più volte nella squadra azzurra, 5° Giuseppe Rolli (Balisto Z), 6° Gianluca Quondam (Chaccbay), 7° Giovanni Martelli (Jillz). In totale hanno preso il via 37 binomi, dei quali 10 in barrage, uno ritirato e 7 eliminati.

Al termine, alla presenza delle massime autorità civili (c’era anche il Governatore dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini), dell’Arma e per la Fise del presidente Di Paola, con le musiche "live" della Fanfara della Scuola Marescialli e Sottufficiali dei Carabinieri di Firenze, ha premiato il vincitore Andrea Riffeser Monti presidente e ad del gruppo Monrif.

Altra gara di spicco era il Premio Grafiche Zanini-GP Silver Tour, categoria a due manches (h. 1,25), per ricordare l’indimenticabile imprenditore per molti anni presidente del Gese nonché tra i fondatori del Memorial, Alessando Zanini Mariani. Vittoria di Martina Basile (Lady Douglas delle Corte), premiata dalla Signora Elena Zanini Saliceti. Secondo Alessandro Giordano (Taide) e 3ª Carolina Bargami (Key Biscane Tb). Ad inaugurare la giornata era stato il Premio Comet a barrage (h.1,30 m) siglata da Giovanni Milano (Ike d’Acceglio), davanti a Lorenza Poirino (Clif Z) entrambi con 40 penalità, 3° Alessandro Del Nevo (Akrobat Baio) con 80. Il campionato militare interforze a squadre (due categorie di h. 1,35 m) è stato apannaggio del Carabinieri (00 penalità), davanti ad Esercito (04), Fiamme Oro (0) e Aeronautica (8).