"Clementina Volley Castelbellino trionfa su Unomaglia Valdarninsieme: stagione amara per le valdarnesi"

Clementina Volley Castelbellino

3

Unomaglia Valdarninsieme

0

CLEMENTINA VOLLEY CASTELBELLINO: Pizzichini 17, Ciccolini 6, Stafoggia 5, Usberti 14, Canuti 6, Fedeli 2, Grilli 3, Dalla Rosa 3, Saveriano Paparelli 2, Boari 1, Sposetti L. Bastari. All. Paniconi.

UNOMAGLIA VALDARNINSIEME: Brogi, Zatini 6, Arnetoli 6, Auretti 6, Mariottini 8, Ori 4, Pezzatini 3, Scardigli 3, Sabbatini 5, Scialpi L., Moleri. All. Lapi.

Arbitri: Albergamo e Porti.

Parziali: 25-20, 25-14, 25-21.

Castelbellino – Termina con una sconfitta la difficile stagione dell’Unomaglia Valdarninsieme che da tempo aveva la certezza di retrocedere. L’impegno non è mancato, ma i tre punti, peraltro ininfluenti, sono poi andati alla compagine allenata da Paniconi. Fin dall’inizio, in casa valdarnese, c’era la consapevolezza di dover affrontare un campionato molto selettivo, ma il bottino finale di soli otto punti è chiaramente deludente. Le atlete dirette da Lapi, nonostante l’ultimo posto, non hanno, pure in quest’ultimo scampolo di torneo, mai smesso di giocare con determinazione.

Ma. Fi.