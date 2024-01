Cobolli lotta, ma cede a De Minaur: "Torneo super, ora so quanto valgo"

Flavio Cobolli lascia Melbourne, battuto dall’australiano De Minaur 6-3 6-3 6-1, dopo una settimana speciale, dato l’approdo al terzo turno e quello, nel ranking Atp, al numero 76: "Ho giocato sei match, è stato un gran torneo – dice il 21enne romano –. Alex è stato migliore di me, era più fresco e solido… semplicemente più forte. Mi sono divertito e anche se il punteggio è stato piuttosto netto, non c`è nulla che non sia andato bene. Non c`è rammarico, c`è solo grande fiducia per quello che verrà".

Il 6-3 6-3 6-1 conclusivo è un punteggio severo, a tratti il tennista romano ha giocato alla pari con l’idolo di casa: "In campo non mi sentivo più debole – spiega – ma poter giocare i momenti chiave in un modo diverso, da Top 10, hanno fatto la differenza. Lui ora è più forte di me, meritavo forse qualche game in più ma sono felice del torneo fatto e in bocca al lupo ad Alex".

La tranquillità, uno dei punti di forza del ‘nuovo’ Flavio: "Non ero teso, ma forse la stanchezza mentale e fisica hanno giocato brutti scherzi. Ora sono consapevole dei miei mezzi – dice convinto –. Rientro a Roma, ricarico un po’ le batterie. Giocherò poi a Montpellier, poi in America, faremo sei o sette settimane sul cemento. Il mio tennis si sta valorizzando piano piano e per migliorare devo giocare il più possibile su questa superficie".