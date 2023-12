Collari d’Oro Coni, tutto il meglio del nostro sport. Malagò rilancia i sogni verso i Giochi di Parigi

Il 2023 è stato, per l’Italia sportiva, un anno di successi: da Gianmarco Tamberi campione mondiale di salto in alto, fino ai trionfi della scherma e della squadra di Coppa Davis, senza dimenticare le vittorie iridate di Pecco Bagnaia in MotoGp e quelle di tanti atleti paralimpici. La maggior parte ieri protagonisti a Roma per ricevere al Foro Italico il Collare d’Oro al merito sportivo. "Il modello sportivo italiano è la forza del movimento perché non lascia indietro nessuno – ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò – e per fare meglio di Tokyo, a Parigi serve che questi sport, nuovi nei risultati e generazionalmente, facciano il loro, insieme alle conferme dei vecchi". Passerella applauditissima, ieri, tra gli altri, per Gimbo Tamberi, Federica Brignone, Alice Volpi, Tommaso Marini, Filippo Volandri (foto Instagram @conisocial), Adriano Galliani. "Ci sono Paesi che vengono in Italia per studiarci. Deve essere un ulteriore orgoglio per tutti noi, perché è merito di tutti noi", ha sottolineato Luca Pancalli, presidente Cip.