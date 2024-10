Colpo Lecco, riecco Ionita: "Qui mi sento in famiglia"

Il Lecco (ri)mette Artur Ionita nel motore e registra il centrocampo. Il moldavo, di passaporto romeno, ha firmato ieri un contratto fino a fine stagione con i blucelesti, coi quali aveva già giocato la scorsa stagione in Serie B (36 partite, 4 gol e altrettanti assist). Nella sua carriera l’esperto centrocampista moldavo (73 presenze e 4 reti con la sua nazionale) ha collezionato 210 partite e 14 gol in Serie A, 98 gettoni in Serie B con 7 gol, più 142 in Svizzera con l’Aarau tra le prime due serie. In Italia, oltre a quella bluceleste, ha vestito le maglie di Cagliari, Benevento, Verona, Pisa e Modena. "Sono felicissimo di poter tornare qui, in questa città fantastica mi sento a casa – ha detto – non vedo l’ora di scendere in campo insieme ai miei compagni e regalare tante gioie ai tifosi che mi hanno dimostrato un grande affetto". Soddisfatti i vertici dirigenziali del Lecco ma lo sarà anche mister Baldini, alle prese ora con il post partita di Vercelli dove la squadra sopra di 2 gol si è squagliata perdendo 3-2. "Siamo felici di dare il bentornato ad Artur nella grande famiglia bluceleste – ha detto ieri il vicepresidente Francesco Aliberti -. Questo innesto si inserisce in una linea societaria volta ad accrescere sempre di più il valore della rosa, rendendo il progetto sportivo ancora più competitivo".