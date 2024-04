Comacchiese trionfa a Corticella, stagione chiusa con successo, Casumaro salvo

Bella vittoria della Comacchiese a Corticella, che permette di chiudere bene la stagione e di aiutare il Casumaro a salvarsi senza playout. Dopo 2 minuti sblocca il risultato la Comacchiese con Tedeschi. Il numero 9 riceve palla in area da un cross alto, Garoia prende male i tempi ed esce a vuoto, lasciando solo l’attaccante che, a porta vuota, segna lo 0-1. Dopo 10 minuti arriva il raddoppio per gli ospiti con Grassi. Su calcio d’angolo a favore dello Junior, la Comacchiese ruba palle agli avversari e parte in contropiede, portando il risultato sullo 0-2. I padroni di casa non si danno per vinti e si buttano all’attacco per cercare di accorciare le distanze prima della fine del primo tempo. Ormai allo scadere del cronometro lo Junior riesce a procurarsi un rigore essenziale, grazie all’errore del portiere avversario che esce fallosamente atterrando l’attaccante. Sul dischetto si sistema Ferriero che con freddezza realizza. Al 59esimo arriva il gol del pareggio bolognese grazie ad Arbizzani. Lo Junior ora intravede una speranza di vittoria e si gioca il tutto per tutto buttandosi in attacco. Sfiora il gol vittoria nei minuti finali di recupero, prendendo due pali su punizione, ma i lagunari in contropiede puniscono i padroni di casa con Centonze. Ora playout per il Corticella e vacanze e stagione finita per la Comacchiese..