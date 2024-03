Completo, nazionale da applausi a Montelibretti. Nel dressage Truppa seconda a Ornago. Nations Cup, è argento azzurro

Italia d’argento nella Fei Nations Cup di completo a Montelibretti. Subito seconda nella prima prova di rettangolo, dietro la Spagna, ha mantenuto la posizione nella seconda prova di cross grazie a una splendida prestazione corale, con i nostri quattro binomi tutti senza errori agli ostacoli. E questo mentre la fortissima Francia balzava in testa e scalzava gli spagnoli, che slittavano in terza posizione dietro di noi. Infine, ieri, nella terza e decisiva prova, quella di salto ostacoli, la Spagna veniva scavalcata anche dalla Svizzera che ha così agguantato il terzo gradino del podio (145,30 pn), mentre la Francia confermava la sua leadership (122,70) e gli azzurri il secondo posto (144,50 pn, nella foto Argenziano). Esito davvero significativo considerando che in questa ultima gara hanno gareggiato in tre, causa una storta subìta dal cavallo di Majolino, che è stato prudente ritirare. Nel dettaglio: Portale-Scuderia 1918 Future (42,90 pn nelle tre prove), Proia-Gatto Salta d’O (46,80), Girardi-Euphorie (54,80), Majolino-Fearendile de Meara (rit.). "Al primo impegno importante dell’anno - ci ha detto il tecnico federale Jacopo Comelli - rimasti in tre nell’ultima prova, è evidente che abbiamo un team forte. Inoltre Proia ha chiuso 4° individuale. Ora in aprile andremo a Saumur e a giugno a Lumuhelen, Germania, prima di raggiungere Parigi per l’Olimpiade. Con quali aspirazioni non voglio dirlo ora, ma è chiaro che a ogni impegno alzeremo l’asticella". L’altro bel risultato azzurro è arrivato nel "tre stelle" di dressage a Ornago, Monza: Valentina Truppa su Smile di Fontabeti (73,165% dei punti) ha conquistato il 2° posto nel GP Freestyle vinto dalla tedesca Lenherr su Gentlemen (73,330%), 3a la estone Ayache su Vertigo (72,020%), 5a Micol Rustignoli su Rocco del Castegno (68,870%). Infine nel "tre stelle" del Toscana Tour di Arezzo Gianluca Quondam (Chaccaby) ha vinto il GP con l’unico doppio zero della gara. Doppio netto che a Gorla non è bastato a Michol Del Signore (Haily) per salire sul podio, chiudendo 4a il GP vinto dal francese Goulet (Calla). Alberto Zorzi (Cortez) ha firmato il Gran Premio di Bedizzole.