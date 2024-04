Completo: si confermano Ugolotti, Portale e la Schivo. Scatto Garofalo, brilla a Gorla e si candida per Piazza di Siena

La vittoria è sfuggita ancora agli azzurri, ma il 2° posto nel GP "tre stelle" di Gorla di Antonio Garofalo (nella foto, Carem Sandy), è un’impresa interessante, da guardare al di là della gara in sé (h. 1,55 m), nell’ottica delle risorse per la nostra Nazionale a un mese dal Csio di Piazza di Siena. Noi aggiungiamo a quanto sopra anche l’altro 2° posto, quello di Gianpiero Garofalo (Kensigton H) nella "150" Lr di sabato. Conosciamo le apprensioni del c.t. Porro nell’individuare il quintetto all’altezza di una Coppa delle Nazioni di rango come quella di Roma, disponendo ora di pochi binomi competitivi causa anche infortuni, cavalli di punta venduti, e quant’altro. E oltre al doppio zero e le quasi vittorie dei fratelli Garofalo (in GP successo dell’ucraino Prodan su Meneymaker) vanno calcolati il 4° posto di Bassan (Cerruti de Kreisker) e il 5° della under 21 Elisa Chimirri (Calandro Z), entrambi in barrage (0/4). Sono pedine da considerare per Roma accanto ai tre "big" del nostro salto ostacoli, anche se ieri nel GP di Fontainebleau, (vinto da Guerdat-Dinamix de Belhème) non hanno brillato: un errore al "base" per De Luca (Curcuma il Palazzetto) e due per Camilli (Odense Odeveld), Gaudiano non ha preso il via. E poi Porro tiene d’occhio la Ciriesi (Cape Coral), la Martiengo (Delta) che ora salterà a Windsor e Pisani (Chaclot), in positiva risalita. Anche il concorso completo ha espresso indicazioni utili alla Nazionale verso l’Olimpiade: Giovanni Ugolotti in Irlanda, tre volte piazzato tra i migliori nel "quattro stelle" di Ballindenisk: 8° su Swirly Temptress, 10° su Cloud K e 13° con Florencina R. Infine al prestigioso evento di Saumur, Francia: Portale (Scuderia 1918 Future) e la Schivo (Quefira de L’Ormeau) hanno concluso la selettiva gara senza forzare (17° e 18° posto).