Coni Oggi alle 15 nella sala consigliare di Aulla. Impiantistica sportiva. Convegno per illustrare le varie opportunità

Si tiene oggi, (inizio ore 15) nella sala consiliare del comune di Aulla in piazza Gramsci, il seminario dal titolo “Lo sport, un’opportunità“, organizzato dal Coni Point di Massa e Carrara, dalla scuola regionale dello Sport della Toscana e dal comune di Aulla, dedicato a dirigenti e tecnici delle associazioni sportive dilettantistiche e funzionari dei Comuni della Lunigiana e non solo. Il convegno vuole fare chiarezza sui diversi argomenti legati all’impiantistica sportiva, ai pareri Coni, alle normative e agli aggiornamenti del Decreto legge n°38/21; per poi approfondire tematiche legate al lavoro sportivo con le novità fiscali che interessano tutte le associazioni sportive dilettantistiche. Relatori del convegno sono il responsabile regionale dell’impiantistica sportiva e pareri Coni, Gabriele Fiorentini; i consulenti fiscali e amministrativi del Coni, Marco Podestà e Alberta Tortorella.

"E’ un’occasione per capire meglio come muoversi nel settore dell’impiantistica, per cogliere le varie opportunità offerte" dice il delegato provinciale Vittorio Cucurnia (nella foto). Il convegno precede di alcuni giorni la quinta edizione della “Giornata dello sport“ in programma domenica 15 settembre, sempre nel centro di Aulla. Per partecipare è necessario l’accreditamento chiedendo il modulo di iscrizione via mail a [email protected]

ma.mu.