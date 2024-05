Convocazioni per domani al ’Duilio Boni’. Svelati i giovanissimi della rappresentativa

Il selezionatore della rappresentativa dei giovanissimi Tommaso Lazzerini, ha reso noti i nominativi dei calciatori convocati sul "Duilio Boni" a Fossone, domenica 19 maggio 2024 ore 14.15, muniti di indumenti e documenti per partecipare alla gara, (fischio d’avvio 15,30) valevole per il quinto turno del "XXXIII Trofeo Toscana - IX Torneo Regionale "Marco Orlandi" contro i pari età della rappresentativa Livorno. Questi i convocati: Don Bosco Fossone: Luca Lazzeri, Diego Manzo, Cristiano Merlin. LunigianaPontremolese1919: Federico Marafetti, Francesco Pettazzoni, Federico Riani, Alberto Salvi. Montignoso: Lorenzo Bianchi, Mattia De Angeli, Carlos Kahindi, Geremy Reyes Garcia. San Marco Avenza: Iacopo Ciampi, Bilal Ennassiri, Cristian Natali, Tommaso Valenti. Tirrenia: Mohamed Ba, Matteo Manfredi, Diego Pupuleku. Virtus Poggioletto: Alessandro Coppola, Andrea Della Pina. La commissione tecnica capitanata da Alessandro Tavarini selezionatore degli Allievi ha reso noto i convocati che domani, domenica 19 maggio, alle 15,45, sempre sul "Duilio Boni" in via Fosdinovo a Fossone incontreranno dalle ore 17 la selezione labronica del Livorno. Questi giocatori: Carrarese Giovani: Umberto Danesi, Edoardo Micheli, Tommaso Musetti. Don Bosco Fossone: Matteo Bertolini, Brian Galli, Gabriele Bragazzi, Luigi Pucci. LunigianaPontremolese1919: Pietro D’Aleo, Arthur Ghiselli, Andrea Matellini, Elias Mola. Montignoso: Alessandro Curcio, Federico Giorgeri, Cosimo Nieddu Zoppi, Alessandro Ridolfi. Ricortola: Federico Bernardini. San Marco Avenza: Leonardo Franceschini, Gioele Manghi, Mattia Parentini, Andrea Pon. In caso di necessità rivolgersi ai coordinatori della rappresentativa Roberto Vangeli tel. 324 5893050 e Claudio Vatteroni tel. 338 7276225. Il responsabile delle rappresentative Giuliano Ratti nel ricordare che per i convocati essere protagonisti in rappresentanza della provincia di Massa Carrara costituisce un titolo d’onore, ringrazia le società di appartenenza per la collaborazione.