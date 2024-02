Coppa del mondo, il solito dominio. Marini e la Favaretto d’oro. Il fioretto comanda al Cairo

Doppietta azzurra e quattro medaglie nella trasferta egiziana in Coppa del Mondo di fioretto. Nelle gare individuali gli allievi del ct Cerioni hanno piazzato la doppietta nel maschile con la vittoria del marchigiano Tommaso Marini nel derby di finale su Edoardo Luperi, mentre nella prova femminile vittoria per Martina Favaretto, che ha battuto in finale l’americana campionessa olimpica Kiefer, con Martina Sinigalia bronzo. Oggi le due prove a squadre chiuderanno il weekend egiziano.