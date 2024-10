Corsa. Bascherini in lustro alla ’Stracastelnuovo’. Si prende l’argento

Un secondo posto assoluto e due primi posti di categoria, per il Parco Alpi Apuane-Team Ecoverde Cetilar nella 19esima edizione della "Stracastelnuovo", gara di 5mila metri organizzata dalla società biancoverde del presidente Graziano Poli nelle strade di Castelnuovo Garfagnana, con 150 atleti al via e valida come prova del Criterium Podistico Toscano. Nella gara assoluta maschile, Stefano Bascherini (nella foto) è secondo con un ritardo di 18" sul vincitore Antonio Del Vecchio (Atletica Livorno) che chiude in 23’02", al terzo posto il giovane Mattia Della Maggiora (Orecchiella Garfagnana) con 40" di ritardo. Già nel primo giro un quartetto di atleti al comando (Bascherini, Della Maggiora, Del Vecchio e Casella) ipoteca la gara, ma nel penultimo dei sette giri in programma, i quattro allungano ancora, il gruppetto si sfalda e all’arrivo lo junior livornese Del Vecchio è solo e scrive il proprio nome nell’albo d’oro della gara.

Il Parco Alpi Apuane si impone nella categoria amatori femminile con Alice Coltelli (SF35) in 20’36’’ e nella categoria veterani con Andrea Marsili (SM55) in 18’05’’. Il Parco Alpi Apuane si aggiudica il 19esimo memorial "Giuseppe Bonaldi", mentre all’Atletica Amaranto e al GS Antraccoli sono andati rispettivamente i memorial "Leonardo Rocchiccioli" e "Moreno Toni".

ma.mu.