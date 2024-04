Cosa dicono i precedenti. Un pallonetto di Diaw decisivo nell’ultimo match. Il primo punto al ’Del Duca’ arriva nel 2008

Soltanto in tempi recenti il ’Cino e Lillo Del Duca’, stadio dell’Ascoli, è diventato abbordabile per il Modena. Infatti i primi sei confronti fra le due squadre, sempre nel campionato cadetto, si erano tutti conclusi con il successo dei bianconeri marchigiani (1-0 nel 1976-77, 3-0 nel 1977-78, nel 1990-91, nel 1992-93 e nel 1993-94, e ancora 1-0 nel 2004-05), con un parziale di 14 reti per i bianconeri e nessuna per i gialloblù.

Il primo gol e il primo punto del Modena sul campo dell’Ascoli erano datati 12 gennaio 2008, 1-1 con gol gialloblù messo a segno da Stefano Okaka, attaccante di origini nigeriane ma nato a Castiglione del Lago e quindi italiano a tutti gli effetti, arrivato in prestito dalla Roma e rimasto sotto la Ghirlandina la sola stagione 2007-08. Il 2 maggio 2009 arrivava la prima vittoria, 2-1, con reti del centrocampista portoghese Pedro Oliveira e dell’attaccante Salvatore Bruno. Un successo che dava respiro a un affannato Modena, capace poi di conquistare una miracolosa salvezza nell’ultima giornata grazie al successo per 1-0 sul campo della Triestina con rete realizzata da Alex Pinardi a sei minuti dal novantesimo. Altro pareggio per 1-1 il 28 agosto 2010, seconda giornata di campionato, con gol su punizione di Christian Pasquato, che sempre nello stesso modo aveva firmato l’1-0 sul Piacenza al Braglia una settimana prima e che all’epoca era considerato come un possibile erede di Del Piero proprio per l’abilità nel battere i calci piazzati e per essere cresciuto come Alex nel vivaio del Padova.

Pasquato, arrivato in prestito dalla Juventus, in gialloblù disputava la miglior stagione di una carriera che lo vede ancora sulla breccia in Serie C con il Trento dopo aver giocato anche in Russia e Polonia. Il 28 ottobre 2011 il Modena violava per la seconda volta il campo dell’Ascoli, 1-0 grazie a un colpo di testa a due minuti dal termine del difensore Filippo Carini su assist di Chris Giglioli, entrambi prodotti del vivaio gialloblù. Altra vittoria il 13 aprile 2013, 3-2 firmato da Daniele Dalla Bona con uno splendido calcio di punizione, da Andrea Mazzarani con un’altrettanto pregevole conclusione al volo e da Matteo Ardemagni alla ventesima rete in campionato. Dopo la sconfitta per 2-1 nel campionato 2015-16, quello della retrocessione in Lega Pro, con la rete gialloblù messa a segno dal ’Pirata’ Davide Luppi, Il Modena ritrovava la vittoria nell’ultimo confronto fra le due squadre, risalente allo scorso campionato.

Era l’8 ottobre 2022 e i gialloblù si imponevano 2-1, al gol bianconero di Dionisi nel primo tempo replicavano nella ripresa Diego Falcinelli con un chirurgico diagonale e, con l’Ascoli in dieci per l’espulsione di Bellusci, Davide Diaw che superava il portiere avversario con un pallonetto. Era questa la terza vittoria del Modena negli ultimi quattro confronti sul campo dell’Ascoli.

Rossano Donnini