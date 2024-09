Cross triathlon, a Molveno l’Italia sorride con Mairhofer e Gazzari

Molveno, 29 settembre 2024 – Parla anche italiano il mondiale XTERRA di cross triathlon con la vittoria di Anna Gazzari nella categoria juniores in 1h48’55” proprio nell’ultima gara in programma. Si sono conclusi così nel migliore dei modi i mondiali con le ultime gare riservate ai giovani e con le premiazioni davanti a un folto pubblico di appassionati e non solo.

Ben 52 nazioni hanno preso parte alla competizione (nuoto nelle acque gelide del lago di Molveno, mountain bike e corsa in mezzo alle montagne popolate anche dagli orsi) con 1.150 atleti solo fra i senior. Un centinaio gli italiani in gara (i più numerosi i francesi dove questo sport è molto seguito e praticato) con lo splendido secondo posto assoluto fra le donne di Sandra Mairhofer a lungo al comando, ma poi superata dalla francese Solenne Billouin che ha vinto per la terza volta il titolo iridato così come il suo connazionale Arthur Serrieres che ha preceduto l’altro francese Felix Forissier conquistando pure lui il terzo titolo di fila. Non per niente è detto il cannibale.

Al settimo posto fra le donne è arrivata Marta Menditto che era fra le favorite.

“Sono contenta per il risultato – dice Sandra Mairhofer – ma è stata molto dura, anche per le condizioni del terreno. Una vera battaglia però allo stesso divertente e il fatto che era in Italia lo ha reso ancora più bello ed emozionante”. Purtroppo non ha partecipato il più quotato degli atleti italiani Michele Bonacina debilitato da una brutta polmonite. Bonacina, detto lo squalo per il suo nuoto superiore a tutti, era uno dei candidati alla vittoria finale: “Ho provato e pregato fino all’ultimo, ma ero troppo debole e non aveva senso partire in queste condizioni. Peccato sarà per l’anno prossimo”.

Anche nel 2025 le finali mondiali del campionato mondiale di triathlon off-road si terranno a Molveno che può vantare il lago più bello (e più freddo) d'Italia.