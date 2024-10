Da domani a St. Andrews nel Dunhill Championship. McIlroy e Rahm, sfida nel tempio Il DP World Tour torna nel Regno Unito per l'Alfred Dunhill Links Championship in Scozia, con campi prestigiosi e giocatori di alto livello come McIlroy e Rahm. Il torneo vede anche la partecipazione di celebrità e cinque italiani in cerca di successo.