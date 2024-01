Da McIlroy a Molinari. Le stelle del circuito sul ’green’ di Dubai

Gli Emirati Arabi, oltre ad avere un loro circuito di golf, il LIV Tour conosciuto come Superlega, sono anche epicentro del Tour Europeo. Dubai è palcoscenico dell’atto finale della stagione ma anche teatro di alcuni interessanti appuntamenti d’inizio anno. Oggi, infatti, al Dubai Creek Resort scendono in campo molti tra i più forti giocatori del Vecchio Continente. Tra i 60 professionisti al Dubai Invitational ci sono il nordirlandese Rory McIlroy, numero due mondiale e campione in carica del circuito, vinto per la quinta volta, l’inglese Tommy Fleetwood e il danese Nicolai Hojgaard, tra i trascinatori del team europeo nella vittoriosa Ryder Cup a Roma. Tra i protagonisti anche il polacco Adrian Meronk, uno dei migliori per buona parte della scorsa stagione. A contendersi i 2,5 milioni di dollari di montepremi ci sono anche Francesco Molinari (foto) e Guido Migliozzi. Il torinese torna in campo dopo alcuni mesi di stop durante i quali ha cambiato completamente il proprio staff. Per Molinari, dopo il rientro in Italia, si tratta di un nuovo inizio in una stagione dove si dividerà tra DP World Tour e PGA Tour negli States. Guido Migliozzi invece è al terzo appuntamento stagionale dopo l’Alfred Dunhill Championship e il Mauritius Open, disputati prima di Natale. Tanti i vincitori dello scorso anno al via, tra loro Pablo Larrazabal, Thorbjorn Olesen e Rasmus Hojgaard prenotano un posto tra i protagonisti. La gara si disputa con formula Pro Am per le prime tre giornate, con dilettanti a fianco dei campioni, prima dell’epilogo individuale di domenica.

Andrea Ronchi